FOTO Traģiska autoavārija Gulbenes novadā – gājuši bojā četri pusaudži

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka divu bojāgājušo atbrīvošanai no automašīnas izmantoti hidrauliskie instrumenti.

Šī pēdējos gados ir viena no traģiskākajām avārijām, kurā dzīvību zaudēja tik daudz jauniešu.

Traģiskākā avārija ar jauniešiem pēdējo 12 gadu laikā notika 2012.gada 1.janvārī Krāslavas novadā. Toreiz automašīna "Mazda 626", kurā brauca septiņi jaunieši, līkumā noskrēja no ceļa un iegāzās Rudnas upē. Viens no jauniešiem bija atradies automašīnas bagāžas nodalījumā. Automašīnā braukušie jaunieši gājuši bojā noslīkstot. Avarējušajai automašīnai bijušas vasaras riepas sliktā stāvoklī. Tāpat tai nav bijusi izieta arī tehniskā apskate. Nevienam no traģiskajā avārijā Krāslavas novadā bojāgājušajiem jauniešiem nebija autovadītāja apliecības.