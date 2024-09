Eiropa gandrīz neizjutīs Krievijas gāzes tranzīta pārtraukšanu caur Ukrainu, ziņo "Bloomberg"

Eiropa pirms apkures sezonas ir uzkrājusi gāzes rezerves agrāk nekā parasti. Turklāt Eiropa saņem arī stabilas piegādes no Norvēģijas un lielāku sašķidrinātās dabasgāzes importu no tādiem ražotājiem kā ASV, lai kompensētu no Krievijas pienākošās piegādes samazinātā apjomā.