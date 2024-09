VIDEO Vecumniekos dzērājšofera bēgšana no policijas beidzas ar lēcienu elektriskajā ganā

Tālāk mūsu ceļš turpinājās uz Vecumniekiem, kur sākotnēji mazā satiksmes intensitāte neliecināja par to, ka varētu būt kāds satiksmes pārkāpums, taču, braucot virzienā jau uz Rīgu, tika pamanīta kāda automašīna "Volvo" bez transportlīdzekļa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA).

Likumsargi "Volvo" vadītājam lika apturēt spēkratu, taču viņš nogriezās uz degvielas uzpildes staciju un pabrauca zem ceļa zīmes "Iebraukt aizliegts", steigā izleca no automašīnas un taisnā ceļā ieskrēja elektriskajā ganā, ar kuru bija nožogots zirgu aploks.

No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” organizētā ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”. Ar šīs drošības akcijas palīdzību policija visā Eiropas Savienībā atgādina, cik svarīgi ir ievērot visas ceļu satiksmes drošības prasības, kā arī to, ka no katra satiksmes dalībnieka rīcības var būt atkarīga gan paša, gan apkārtējo satiksmes dalībnieku drošība un dzīvība.