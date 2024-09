Rīgā nākamgad uzstāsies džezpopa mākslinieks Kallums

Kallums ne vien dzied un spēlē klavieres, bet ar kāju sit arī ritmu, izmantojot īpašu, apskaņotu kasti, kas novietota zem klavierēm. Kad dziedātājs no tām pieceļas, palaižot atpūsties arī pavadītājmūziķus, viņš kļūst par cilvēku-orķestri, izpildot vienatnē, piemēram, to pašu "The White Stripes" lielāko, jau par sporta stadionu folkloru kļuvušo hitu "Seven Nation Army" bez neviena instrumenta, izņemot muti un balss saites, informē "Positivus Press".