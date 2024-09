Kas notiktu, ja Latvijā aizliegtu kūdras ieguvi?

Saskaņā ar pētījumu "Peat production for horticultural use in the Latvian context: sustainability assessment through LCA modeling", analizējot trīs substrātu ietekmi kopējā dzīves ciklā uz cilvēku veselību, klimata pārmaiņām, ekosistēmu kvalitāti un resursu ieguvi, secināts, ka substrāts, kuram kopējā negatīvās ietekmes vērtība ir vislielākā, ir kokosšķiedras substrāts. Tam seko akmens vates substrāts, un no trim vismazākā ietekme ir kūdras substrātam.