Ģimenes ārsts par jauniešiem: Paredzu, ka šī ir tā paaudze, kas izvairīsies no vakcinācijas un nevakcinēs savus bērnus

Viņš sacīja, ka apmēram 70% no visiem Latvijas iedzīvotājiem veiksmīgi sadarbojas ar mediķiem un atrisina jautājumus par vakcināciju. Apmēram 25% iedzīvotāju ir šaubas vai jautājumi, un ir jāvelta laiks to skaidrošanai.

Viņš arī piebilda, ka šie cilvēki ir arī pietiekami agresīvi informatīvajā telpā, paši viegli pakļaujas dažādai dezinformācijai un to aktīvi izplata.

No medicīnas viedokļa Dzalbs redz ieguvumus, piemēram, iespējamam liegumam apmeklēt izglītības iestādes nevakcinētiem bērniem. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka, runājot par sodiem un ietekmēšanu, ir ļoti stingri jāizvērtē potenciālie riski un ieguvumi. Viņš atgādināja, ka Covid-19 laikā bija situācijas, kad cilvēki bija gatavi pamest darbu, izņemt bērnus no skolām, praktiski izolēties no sabiedrības.