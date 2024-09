Ēkas no sertificētas koksnes jāceļ meža nākotnes vārdā

Nosargāt mežu no bezatbildīgas izciršanas un saglabāt to nākamajām paaudzēm – šajā sabiedrības kopīgajā misijā pa spēkam iesaistīties ikvienam. Pat tiem, kuru īpašumā nav meža un kuri mēdz ieklīst starp kokiem vien rudens nedēļas nogalēs sēņu meklētāju statusā. Jāpaveic pavisam maz – jāatbalsta tie mežsaimnieki, kuri godprātīgi apsaimnieko savus mežus un rūpējas par to ilgtspēju. To var izdarīt, pareizi izvēloties preces būvmateriālu vai mēbeļu veikalā. Proti, iegādājoties produktus, kas izgatavoti no PEFC sertificētas koksnes.