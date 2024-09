"Viņa būs perfekta sieva." Slavenais brazīlietis Felipe vaļsirdīgi par kāzu plāniem

Felipe ar modeli Karolīnu Kamillo-Kaufmani iepazinušies pagājušā gada decembrī, bet jau pēc dažiem mēnešiem abi pārcēlušies uz Latviju. Karolīnai Brazīlijā esot izveidojusies veiksmīga modeles karjera, bet, lai varētu turpināt attiecības ar Felipi, viņa ir atteikusies no visa.

Felipe gan vēl nav bildinājis savu mīļoto: "Šogad to nedarīšu. Bet nav tā, ka par to neesmu domājis. Plānoju to darīt nākamajā gadā. Jau tagad ar Karolīnu esam gluži kā precēts pāris, tāpēc dokumentu sakārtošana būtu tikai loģisks attiecību turpinājums."