FOTO Skolēni dodas "LVM Meža ekspedīcijā" Vangažos un citviet Latvijā

Vairāk jādomā par to, kādus kokus mēs stādām un kā tos kopjam, lai izvairītos no kaitēkļu savairošanās, jo mizgrauži Latvijā ir aktuāla problēma. Par to arī runājam šajās ekspedīcijās – kā mežu izaudzēt veselīgāku un spēcīgāku."