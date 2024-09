Strauji izsīkst ES fondu finansējums pārtikas un higiēnas paku izdalei maznodrošinātajiem

Viņa norādīja, ka gadā tiek izdalīti ap 500 miljoni paku. Savukārt, ja tiks samazināts paku saņēmēju skaits, tad tas skars aptuveni 10 000 iedzīvotāju, sacīja Pūce. Līdz ar to Pūce aktualizēja jautājumu par papildu finansējumu pārtikas un higiēnas paku projektam.

Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāre Baiba Bāne atzina, ka FM pašreiz vēl vērtē šo jautājumu. "Teorētiski iespēju to izdarīt no ES fondu finansējuma mēs redzam, bet izvērtējums vēl līdz galam nav pabeigts, tāpēc es negribētu solīt to, ko nevaram nodrošināt pilnā apmērā," sacīja Bāne.