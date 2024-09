Uzņēmums, kas ražo pretrunīgi vērtēto kabīni, apgalvo, ka to var kontrolēt tikai persona, kas vēlas izbeigt savu dzīvi, bez vajadzības pēc medicīniskās uzraudzības.

Saskaņa ar CCN, aizturētie bijuši grupas "The Last Resort" locekļi, bet mirusī bijusi 64 gadus veca amerikāniete, kura cietusi no nopietni novājinātas imūnsistēmas.