ES Atmežošanas regula: svarīgākais par EUDR ieviešanu Latvijā

Latvijā vislielāko ietekmi regula atstās uz meža nozari, uz lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar liellopu audzēšanu, kā arī uz pārtikas nozari. Regulas būtība ir vērsta uz to, lai izslēgtu no aprites produktus, kas ir saistīti ar atmežošanu vai meža degradāciju. Piemēram, ja meža vietā tiek ierīkotas ganības, kurās tiek ganīti liellopi, tad no šīs platības iegūto koksni un šos liellopus un no tiem iegūtos produktus tirgot nedrīkstēs. Regula attieksies uz visiem, kas ražo un tirgo regulas 1. pielikumā uzskaitītos produktus. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar regulu tiek uzlikts relatīvi mazāks administratīvais slogs salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem.”