Fredis un Ufo atklāj, kā sākas viņu "BB Brokastu" rīti

Ufo teic: "Vēl nav ieiets fizioloģiskajā ritmā, nav pierasts tik agri celties. (..) Toreiz mums ēters sākās pulksten 7 no rīta, bet tagad ir jau sešos! Es ceļos īsi pirms pieciem, lai no Ikšķiles atbrauktu uz studiju."

Fredis gan augšā ir jau no pulksten četriem rītā. "Jo šajos pēdējos gados biju diezgan izlaidies – man taču ēters sākās pusdienlaikā, tāpēc cēlos deviņos no rīta un lēnām paganījos pa māju, uztaisīju ēst... Un tagad man šo lēno, mierīgo rītu atmosfēru gribas saglabāt. Līdz ar to ceļos jau četros, lai nesteidzīgi uztaisītu brokastis, saģērbtos, nevis skrietu pēdējā brīdī ar iepriekšējā vakarā sasmērētām sviestmaizēm."