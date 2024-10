Ceļā dosies mobilais mamogrāfs. Kur varēs saņemt bezmaksas pārbaudes?

Latvijā atsaucība krūts vēža skrīninga izmeklējumiem ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, ar rādītāju ap 30%, un tas ilgstoši nav mainījies. Kampaņas mērķauditorija ir ne tikai sievietes vecākas par 40 gadiem, bet arī jaunākas sievietes, lai jau no agra vecuma rūpes par krūšu veselību kļūtu par daļu no viņu ikdienas un sliktā statistika kļūtu par pagātni, skaidro fonda "Rozā vilciens" dibinātāja Zinta Uskale.