Vairākās pilsētās aizturēti vēl astoņi ar telefonkrāpšanām saistīti naudas kurjeri

Policijas apkopotā informācija liecina, ka tieši pensijas vecuma cilvēki visbiežāk cieš no telefonkrāpšanām. Jau kopš šā gada augusta senioriem uz stacionārajiem tālruņa numuriem sāka zvanīt krāpnieki, apgalvojot, ka ir no policijas un viņu tuvinieks iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā. Lai izvairītos no nepatikšanām un kriminālprocesa sākšanas, viltvārži prasīja viņu sūtītām personām nodot naudu.