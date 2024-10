Ledāju kušana liek Šveicei un Itālijai pārzīmēt daļu robežas

Itālijas un Šveices robežas daļa tiks pārzīmēta no jauna, jo ledāji, kas iezīmē abu valstu robežu, kūst. Valstis vienojušās mainīt robežu zem ikoniskās Materhorna virsotnes, kas ir viena no augstākajām virsotnēm Alpos un no kuras paveras skats uz Zermatas pilsētu - populāru slēpošanas galamērķi, vēsta CNN.