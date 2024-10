Paziņots Kauņas "Žalgiris" budžets – desmit reizes lielāks nekā "VEF Rīga"

No 17,7 miljoniem eiro 11,7 miljoni tiks veltīti spēlētāju un kluba personāla algām.

Jankūns arī pavēstīja, ka pērn kluba ieņēmumi paredzēto 13 miljonu eiro vietā bijuši 15 miljoni eiro, no kuriem teju 7 miljoni bija pārdotajām biļetēm. Palielinot budžetu, paredzēts arī veikt lielākus ieņēmumus sezonas gaitā 16,4 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 7,5 miljoni eiro varētu būt ieņēmumi no biļetēm.