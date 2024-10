Tiesu izpildītāji pirmajā pusgadā atguvuši gandrīz 8 miljonus eiro uzturlīdzekļu maksājumiem

Atgūto līdzekļu ziņā otra lielākā lietu kategorija bija administratīvo pārkāpumu lietas, kur pirmajos sešos mēnešos izdevās atgūt līdzekļus 5,58 miljonu eiro apmērā. Administratīvā soda mērķis parasti ir atturēt personas no likuma pārkāpuma izdarīšanas. Savukārt krimināllietās šogad kopumā atgūti 1,45 miljoni eiro.

"Runājot par tendencēm piespiedu izpildei nodoto lietu ziņā, varam novērot pieaugumu administratīvo pārkāpumu jomā. Piespiedu izpildei nodoto lietu skaita pieaugums liecina par to, ka sabiedriskās kārtības ievērošana kopumā neuzlabojas un daudzi pārkāpēji ļoti bieži nevēlas uzņemties atbildību par savu rīcību," uzsvērusi Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka.

2024.gada pirmajos sešos mēnešos kopumā piespiedu izpildei nodoto izpildu dokumentu skaits sasniedza 77 189, tostarp 42 197 bija administratīvo pārkāpumu izpildu dokumenti, kas veidoja 47% no visiem piespiedu izpildei nodotajiem nolēmumiem.

Kopumā lielāko daļu no piespiedu izpildei nodotajiem izpildu dokumentiem veido prasījumi civillietās, kas ir 50% no kopējā izpildu dokumentu skaita. Savukārt mantiskās piedziņas nolēmumi krimināllietās veido 3% no kopējā izpildu dokumentu skaita.