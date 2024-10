Paničs: Saka, ka viens punkts ir kā maza māja, taču manā skatījumā...

RFS ceturtdien Rīgā UEFA Eiropas līgā spēlēja neizšķirti 2:2 ar vienu no turnīra favorītēm Turcijas klubu Stambulas "Galatasaray", izcīnot pirmo punktu grupas turnīrā.

"Lielisks rezultāts komandai un Latvijai, jo spēlējām pret vienu no favorītēm. Lielu daļu no spēles bijām labā līmenī, izņemot mača sākumu. Galu galā svarīgs ir rezultāts, un par to esam laimīgi," stāstīja serbu futbolists.