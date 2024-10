VIDEO Grupai "Thirty Seconds to Mars" uz skatuves pievienojas Rīgā sastapts muzikants

Kā zināms, grupa 2002. gadā izdeva savu debijas albumu "30 Seconds To Mars" un izpelnījās augstu kritiķu novērtējumu. Turpmākajos gados iznākuši vēl pieci ieraksti, no kuriem jaunākais - "It's the End of the World but It's a Beautiful Day" - nāca klajā 2023. gada rudenī. Tieši šī albuma ietvaros grupa devusies pasaules koncertturnejā.