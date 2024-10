Lai gan viņi paši to neapzinājās, 1970. gados Japānas iedzīvotājiem draudēja lielas briesmas. Katrs no viņiem, dodoties savās ikdienas gaitās, varēja nonākt Ziemeļkorejas spiegu nagos. Laika posmā no 1977. līdz 1983. gadam tā notika ar vismaz 17 Japānas pilsoņiem. Tomēr Japāna uzstāj, ka tika sagrābti vēl vairāki simti cilvēku.