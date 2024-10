Kremlis ir nolēmis "iznīcināt" Ukrainu

Tomēr viens no sarunu biedriem, kurš bieži tiekas ar Krievijas diktatoru, medijam apgalvo, ka Putins riskētu izmantot kodolieročus tikai liela atklāta kara gadījumā ar Rietumiem, taču pagaidām viņu ierobežo attiecības ar BRICS sabiedrotajiem.

Tikmēr, pēc izdevuma intervēto domām, Kremlis ir gatavs karot ilgi. Pēc viena no viņu domām, Kurskas operācija Kijivai var izrādīties taktiska veiksme, taču to it kā būšot grūti turpināt.