VIDEO Leģiona "Krievijas Brīvība" runasvīrs: man karš beigsies, kad ar ieroci rokās atgriezīšos dzimtenes teritorijā

Cēzars uzsver, ka no mums - rietumiem - būs atkarīgs, kad un kā beigsies karš. Ukraina jau tagad ar saviem spēkiem sasniedz to, kas pirms divarpus gadiem bija neiedomājams. Taču no rietumu politiķiem arvien regulārāk dzirdamie aicinājumi izlīgt un karu iesaldēt, viņaprāt, apdraud ne tikai Ukrainu un citus potenciālos Krievijas agresijas upurus - Moldovu, Gruziju un Baltijas valstis, bet arī krievu brīvprātīgo cerības redzēt brīvu Krieviju.

Cēzars, leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs

“Tie ļoti spēcīgie triecieni, ko Ukraina pašreiz veic pa Krievijas armiju, pa tās apgādi, - tos Ukraina paveic patstāvīgi. Tieši Ukraina iznīcināja trešo daļu Melnās jūras flotes, praktiski padzina to no akvatorija, un tagad tā slēpjas Novorosijskā. Tieši Ukraina ar pašas izstrādātiem ražojumiem veic spēcīgākos teicienus pa pretinieka lidlaukiem, pa lādiņu noliktavām, pa naftas produktu glabāšanas un pārstrādes centriem. Ukraina to visu dara, bet, ja partneri būs izlēmīgāki un piegādās vairāk ieroču, tad karš var beigties ātrāk, ar mazākiem zaudējumiem, un, protams, ka mēs visi to gribētu.

Kad rietumu politiķi domā, ka izdevīgāk ir atstāt ieročus sev, pietaupīt kāda cita kara gadījumam, ticiet man - labāk par Ukrainas armiju Krievijas uzbrukuma iespēju nevājina neviens. Tai ir milzīga kaujas pieredze un tā maksimāli efektīvi izmanto tos ieročus, ko tai piegādā.

Ja tagad šo karu uzliktu uz pauzes, ja šo karu pārvērstu seriālā, kur mēs pirmajā sērijā redzējām, kā 2014. gadā Putins sagrāba daļu Ukrainas un viņš to centās asimilēt. Mēs redzam, ka tagad viņš sagrābis vēl lielāku teritoriju. Ja starptautiskā sabiedrība, nedod dievs, atļaus viņam to legalizēt, tas, pirmkārt, nostiprinās Putina politisko sistēmu, jo visi Kremļa propagandas spēki tiks koncentrēti, lai to pārdotu kā uzvaru, un tad viņa reitings, kas pēdējā laikā ir ļoti krities, atkal sāks augt. Viņam būs atbalsts, jo, jā, par milzu cenu, bet kaut ko viņš panāca. Un viņš bez pārtraukuma sāks gatavoties nākamajam karam. Kad tas būs - pēc trim gadiem, pēc pieciem, pēc septiņiem - to nezina neviens, bet tas būs noteikti”.