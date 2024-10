No nākamā gada paaugstinās izložu un momentloteriju nodokļa likmes

Tāpat paredzēts paaugstināt azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju no 37 000 eiro apmēra līdz 45 000 eiro apmēram par katru kārtējo gadu.

Savukārt no 2027.gada paredzēts paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) par kalendāro gadu no 6204 eiro līdz 7440 eiro, kā arī paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) par kalendāro gadu no 33 696 eiro līdz 40 440 eiro.

Tāpat no 2027.gada plānots paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi veiksmes spēlei pa tālruni un totalizatoram un derībām no 15% apmēra līdz 18% apmēram no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem, kā arī paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi bingo spēlei no 10% apmēra līdz 12% apmēram no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

No 2027.gada paredzēts arī paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi interaktīvajām azartspēlēm no 12% apmēra līdz 15% apmēram no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.