Vārtu lietus Vankūverā – Šilovam nepārliecinoša NHL sezonas atklāšana

Šilovs atvairīja 20 no 26 metieniem jeb 76,9%, bet Bļugers laukumā bija 13 minūtes un 23 sekundes, no kurām minūti un 29 sekundes spēlēja mazākumā. Uzbrucējs atzīmējās ar vienu metienu pa vārtiem, divām kļūdām, vienu pārtvertu ripu, uzvarētiem septiņiem iemetieniem no 16 un negatīvu lietderības koeficientu -1.