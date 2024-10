"Golden Knights" salādē astoņas ripas "Avalanche" vārtos

Somu uzbrucējam Rantanenam šis bija karjeras astotais "hat trick", no kuriem pieci gūti izbraukuma mačos.

"Avalanche" pamatvārtsargs Aleksandrs Georgijevs atvairīja 11 no 16 metieniem un pēc otrā perioda viņu nomainīja Justuss Annunens, kurš tika galā ar diviem no četriem metieniem. Pretējos vārtos Eidens Hills tvēra 28 no 32 ripām.