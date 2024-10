IESKATIES AIZKULISĒS! Fiziski, gan morāli izaicinājumi: ar ko pārsteigs "Ārpus zonas" jaunā sezona

Šoreiz Kristīne Garklāva līdzi aicinājusi doties TV personību Valteru Krauzi, aktrisi Zani Daudziņu, mūziķi Fiņķi, mākslinieku Kristianu Brekti, modeli un TV personību Māru Sleju, aktieri Kārli Arnoldu Avotu, kā arī profesionālo inline skrituļslidotāju Nilu Jansonu. Līdz šim neviens no dalībniekiem līdzīgu pārgājienu nav veicis un, lai arī distance varētu šķist viegla, jo dienā noejamo kilometru skaits nav tik liels, lielu slodzi un pārbaudījumus rada tieši pievaramais augstums jeb kāpiens kalnos.

Pārgājiens ilga sešas dienas un piecas naktis, no kurām vienu nakti dalībnieki pavadīs vietējo kalnu iedzīvotāju mājās, kuras no mūsu ierastās civilizācijas, protams, ir ļoti tālu. Vietējie tur dzīvo bez sakariem un interneta, bet dalībniekiem tas būs kārtējais izaicinājums – teju nedēļu būt prom no sociālajiem tīkliem, bezgalīgajām sarakstēm un zvaniem.