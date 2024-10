Oglekļa tirgus – iespēja pelnīt, kamēr mežs vēl aug

Daudzās pasaules valstīs darbojas oglekļa tirgus platformas – kā starptautiskas, tā nacionālas, kurās par katru ogļskābās gāzes tonnu pērn tika samaksāti 17-48 eiro, atkarībā no meža kvalitātes, veida, vecuma un atrašanās vietas. Analītiķi prognozē, ka pārskatāmā nākotnē cenas krietni pieaugs. Piemēram, EY Net Zero Centre paredz, ka līdz 2035. gadam cena par tonnu pieaugs līdz 80-150 ASV dolāriem jeb aptuveni 70-140 eiro par tonnu. Polijas zinātnieku mērījumi rāda, ka pirmajos 20 augšanas gados viens hektārs meža gada laikā uzsūc no 4,5 līdz 40,7 tonnām CO2. Tātad