Plāno piešķirt 81 248 eiro PTAC par "Fisom" ceļotāju repatriāciju

Tostarp 46 093 eiro paredzēti par 81 ceļotāja repatriāciju no Spānijas, kurā ietilpst divu Spānijas autobusu īre ar kopā četriem vadītājiem līdz Francijai par 22 000 eiro, ceļotāju izmitināšana Reimsā, Francijā, par 3493 eiro un divu Latvijas autobusu īre ar kopā četriem vadītājiem no Latvijas uz Franciju un atpakaļ par 20 600 eiro.

Tāpat 35 601 eiro paredzēti par 66 ceļotāju repatriāciju no Francijas, kurā ietilpst deviņu Francijas mikroautobusu īre ar deviņiem autobusu vadītājiem līdz Francijas pilsētai Bordo par 2430 eiro, izmitināšanas izmaksas Bordo par 2821 eiro, divu Francijas autobusu īre ar kopā četriem vadītājiem līdz Varšavai par 23 000 eiro, aviobiļetes iegāde autobusa vadītājam no Rīgas uz Bordo par 445 eiro, lai nebūtu jāveic papildu nakšņošana un autobusu stāvēšana, un divu Latvijas autobusu īre ar kopā četriem vadītājiem no Latvijas līdz Varšavai un atpakaļ par 6904 eiro.