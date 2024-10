Par sutenerisma un prostitūcijas organizēšanu striptīzklubā Vecrīgā aizturētas piecas personas

Par sutenerismu, ja to izdarījusi organizēta grupa, likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā vai organizētā grupā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.