VID atbild uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dienesta izsūtītajām vēstulēm

VID piebilde: Ja esat guvis ienākumus no kapitāla aktīvu (nekustamā īpašuma, kapitāla daļu, akciju, vērtspapīru, kriptovalūtu u. c.) pārdošanas un to summa bija lielāka par iegādes un veikto ieguldījumu kopsummu, tad ir jāiesniedz “Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma”. Plašāka informācija: www.vid.gov.lv - VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi” > “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” > “Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”