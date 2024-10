LTV iegūs modernākās pārvietojamās televīzijas stacijas

Konkursā piedalījās divi pretendenti. Iepirkuma pirmajā daļā par astoņu kameru PTS kompleksa piegādi LTV par uzvarētāju atzina "TVC Solutions UAB" (iepriekš "Televizijos ir ryšio sistemos UAB") no Lietuvas, bet otrajā daļā par 14 kameru PTS kompleksa piegādi - "Aret Video and Audio Engineering S.r.l." no Itālijas.