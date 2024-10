VIDEO Kā saimnieko Latvijas sakoptāko mežu īpašnieki Harijs Zentelis, Gints Nordens un Dāvis Zelmenis

Konkursa otrajā kārtā iekļuvis Arnis Gailis un Andrejs Kalniņš no Ogres novada, Artūrs Akmens no Jēkabpils novada, Diāna Leikuse no Augšdaugavas novada, Ilze Stabulniece no Krāslavas novada, Uno Anže no Gulbenes novada, Reinis Picka no Cēsu novada, Harijs Zentelis no Dobeles novada, Gints Nordens no Tukuma novada, un Dāvis Zelmenis no Ventspils novada.