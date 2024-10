Izdevums: Krievu panākumi Kurskas reģionā mazina cerības, ka Krievija varētu sēsties pie sarunu galda

Drop of Light/Shutterstock

Pēdējās dienās Krievijas spēki ir pastiprinājuši centienus izspiest Ukrainas karaspēku no Kurskas reģiona. Tā rezultātā samazinās Ukrainas kontrolētās teritorijas, ar kuru palīdzību tā cer izdarīt spiedienu uz Maskavu sarunās par kara izbeigšanu, vēsta UNIAN, atsaucoties uz izdevumu "The New York Times".