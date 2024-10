"Bērni vasarā praktiski trīs mēnešu laikā ne tikai aizmirst lielāko daļu no mācību materiāla, bet arī zaudē ieradumu mācīties. Ir taču dzirdamas skolotāju sūdzības, ka viņiem deviņi mēneši ir pa maz kvalitatīvam pedagogu darbam,' pauž Kurtukovs.

"Esošā mācību gada struktūrā tika izveidota Padomju savienībā, un neatkarīgā Latvija līdz šim brīdim to ievēro. Varbūt pamēģinām paņemt kaut ko labu no Eiropas, nevis no pagātnes?" iniciatīvā piedāvā tās autors.