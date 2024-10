Sasniegušu pensijas vecumu, Ozolu varētu atcelt no VMD ģenerāldirektora amata

Rīkojuma projektā minēts, ka lēmumu par pārraudzībā esošās iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata, pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) lēmumu, pieņem zemkopības ministrs. Saskaņā ar Valsts civildienesta likumu valsts civildienesta attiecības izbeidzas, amatpersonai sasniedzot valsts noteikto pensijas vecumu un ministrs nav pieņēmis lēmumu par Ozola atstāšanu amatā. Tāpēc, lai Ozolu atbrīvotu no amata, ir jāpieņem MK lēmums.

Jau ziņots, ka Ozols iepriekš strādāja ZM, kurā viņš no 1993.gada ieņēma dažādus amatus, tostarp viņš bija valsts sekretāra vietnieks meža jautājumos, mežu valsts ministrs un no 1997.gada - Meža departamenta direktors. Tāpat no 2022.gada augusta Ozols bija arī VMD ģenerāldirektora amata pienākumu izpildītājs.