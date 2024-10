Prāgā plāno aizliegt tūrisma aģentūru rīkotos "bārgājienus"

Čehijas galvaspilsētas iestādes paziņojušas, ka organizēti gājieni pa bāriem, kas bieži vien ir paredzēti ārzemju vecpuišu un vecmeitu ballītēm, tiks aizliegti no plkst.22 līdz plkst.6 pēc vietējā laika (plkt.21 līdz plkst.5 pēc Latvijas laika).

Prāga nav vienīgā, kas cenšas atturēt trokšņojošos tūristus, no kuriem daudzi ir no Apvienotās Karalistes. Pagājušajā gadā Amsterdama uzsāka kampaņu, lai atturētu jaunus britu vīriešus no došanās uz Nīderlandes galvaspilsētu lietot narkotikas un pārmērīgi dzert.