Bosnijas plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 26. Glābšanas komandas meklē izdzīvojušos

Vairāk nekā desmit dienas pēc vētras glābšanas komandas joprojām meklē pazudušos, tostarp dienvidu ciematā Jablanica, kas tika aprakts zem akmeņu krāvuma no kalnā esošā karjera.

Saskaņā ar vietējo plašsaziņas līdzekļu informāciju vairāk nekā tūkstotis cilvēku no tuvējām pilsētām ieradās ciematā, lai meklētu izdzīvojušos un pēc plūdiem attīrītu to no gruvešiem.