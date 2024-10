"Mbapē ir galvenais aizdomās turamais." Zviedru žurnālists par izvarošanu Stokholmā

"Expressen" un "Aftonbladet" ir vieni no tiem zviedru medijiem, kas izvēlējās atklāt Mbapē vārdu izvarošanas apsūdzībā. Sākumā tika ziņots par nozieguma faktu, bet pēc tam tika atklāta informācija, ka francūzis atradās tajā pašā viesnīcā. Mbapē un viņa advokāti uz to reaģēja ārkārtīgi asi. Pēc tam viņš jau tika minēts kā viens no aizdomās turamajiem.