Eksperts: Agresīva braukšana ir mēģinājums kompensēt savus kompleksus satiksmē

Ārējo apstākļu ietekme

Šobrīd aiz loga ir oktobris, sākas gada tumšākais un aukstākais laiks, un patiesībā arī tas ir apstāklis, kas ietekmē mūsu uzvedību, tostarp satiksmē. Laiks no oktobra līdz martam var būt depresīvs, it īpaši, ja ir maz saulainu dienu. Tas ietekmē garastāvokli, un, ja cilvēks jau jūtas slikti, ikviens sīkums, piemēram, laikapstākļi, var izraisīt agresiju. Negatīvās emocijas var pastiprināt arī citi ārējie faktori – infrastruktūras kvalitāte, ceļu apgaismojums u.tml., tomēr vēlos uzsvērt, ka viss ir atkarīgs no cilvēka psiholoģiskā stāvokļa. Ja cilvēks ir harmonijā ar sevi, arī ārējie apstākļi neradīs vērā ņemamu agresiju, pauž eksperts.