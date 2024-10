Nosauc Saeimas deputātus, kuri pēdējā laikā sodīti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Laikā no šī gada aprīļa līdz septembrim pie administratīvās atbildības saukti kopumā astoņi 14.Saeimas deputāti.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņām no Sodu reģistra, deputāts Česlavs Batņa (AS) pie administratīvās atbildības saukts par pārkāpumu, ar transportlīdzekļi apstājoties vietās, kur to aizliedz attiecīgi ceļa apzīmējumi.