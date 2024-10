Noskaidrots lielākais ķirbis Latvijā

Atzīmējot rudens līdera godināšanu arī pie mums veikalos, esam saviem klientiem sarūpējuši 7 dažādu šķirņu ķirbjus kopumā no 21 Latvijas piegādātāja, turklāt šonedēļ visos "Maxima" veikalos riekstu ķirbji pieejami līdz pat 53% izdevīgāk," stāsta "Maxima Latvija " komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

"Latvijas lielākā ķirbja čempionātam" šogad tika pieteikti 30 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem: Ādažu novada, Dienvidkurzemes novada, Dobeles novada, Gulbenes novada, Kuldīgas novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Siguldas novada, Ventspils novada.

Katrs ķirbis ir kā līderis, tāpēc svarīgi arī minēt parējos TOP 11 dalībniekus – ceturtajā vietā ierindojās Elīzas Neimanes audzētā dižoga no Kuldīgas novada, kas svēra 260 kg, savukārt piektajā vietā godināta Ingrīda Kuzmicka ar 251 kg ķirbi no Dobeles novada.

Sesto vietu ieņēma Linda Kuzmicka ar 246 kg smagu ķirbi no Ādažu novada, septīto vietu – Ginta Podziņa ar 236 kg smagu ķirbi no Ādažu novada. Savukārt astotajā vietā ierindojās Guntia Kuzmickia audzētais 235 kilogramus smagais ķirbis no Dobeles novada.