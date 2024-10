Agrita atklāj, ka pēc šķiršanās no bērnu tēva Jāņa Blumenaua gājis kā pa kalniem. Pērnajā gadā viņa iepazinās ar vīrieti arī vārdā Jānis un šķita, ka beidzot ir atradusi īsto un vienīgo.

"Par mūsu attiecību lielāko problēmu kļuva ļoti maz kopā pavadītais laiks. Es dzīvoju Jelgavā, savukārt viņš – Cēsu pusē. Ceļš turp un atpakaļ prasa gandrīz sešas stundas. Lai arī viņš dzīvoja pie manis, viņam visu laiku bija vilkme skriet projām. No sākuma viņš aizbrauca, lai palīdzētu mammai. Pēc tam, lai apciemotu bērnus, un pazuda uz vairākām nedēļām. No sākuma es to pieņēmu un man nebija nekādu pretenziju. Taču kādā brīdī sapratu, ka man šāds attiecību modelis tomēr neder," neslēpj Agrita. "Ja tas būtu īss periods, viss kārībā, bet šķirtība ievilkās vairāk nekā mēnesi.