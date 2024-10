Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra prettiesiska izmantošana maksājusi darbu valsts amatpersonai

Kā aģentūru LETA informēja Augstākajā tiesā (AT), AT Civillietu departaments atteicis ierosināt kasācijas tiesvedību, tāpēc spēkā stājies Latgales apgabaltiesas spriedums. Ar to tiesa noraidīja darbinieka prasību atzīt par spēkā neesošu darba devēja uzteikumu, atjaunot viņu darbā un piedzīt darba samaksu.