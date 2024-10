Ar Krievijas iejaukšanos: Moldovā gatavojas ļoti svarīgajam balsojumam

Nevienam no pārējiem astoņiem kandidātiem aptaujas nesola vairāk kā 4% balsu. To vidū vairums ir prokrieviski noskaņoti kandidāti. Lai gan bijušais premjerministrs un Dodona līdzgaitnieks Jons Kiku mēģina sevi pozicionēt kā Sandu kritiķi no nacionālistu pozīcijām, pār viņu klājas politiskās pagātnes ēna. Arī žurnālistei Natālijai Morari tiek pārmests no Maskavas saņemtais finansiālais atbalsts.