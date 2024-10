Drons veicis triecienu pa Izraēlas premjera Netanjahu rezidenci

Nav ziņots par cietušajiem, vēsta Izraēlas izdevums "The Times of Israel". Nav zināms, vai drons nodarījis materiālus bojājumus.

Izraēlas aizsardzības spēki apstiprinājuši drona triecienu Netanjahu rezidencei un informāciju par to, ka nav mirušo.

"The Times of Israel" ziņo, ka 19. oktobra rītā Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca vēl divus no Libānas palaistus dronus.