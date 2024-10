Zeins Maliks atliek ASV turneju pēc "sirdi plosošās" Liama Peina nāves

Peins gāja bojā 31 gada vecumā, trešdienas vakarā nokrītot no trešā stāva kādā Buenosairesas viesnīcā.

Malikam nākamnedēļ bija paredzēts sākt savas turnejas "Stairway to the Sky" ASV posmu, kas trešdien sāksies ar koncertu Sanfrancisko. Tomēr dziedātājs paziņoja faniem, ka atliek koncertus.

Bija paredzēts, ka Maliks turnejas ASV posmā viesosies Lasvegasā, Losandželosā un Vašingtonā, bet noslēgs to Ņujorkā 3. novembrī.

Mūziķis neminēja savas turnejas datumus Apvienotajā Karalistē, kas plānota no 20. novembra līdz 4. decembrim.

Peins un Maliks ieguva pasaules slavu kā daļa no puišu popgrupas "One Direction", kas tika izveidots 2010. gadā televīzijas šovā "The X Factor", un dziedāja kopā ar grupas biedriem Hariju Stailsu, Luisu Tomlinsonu un Nialu Horanu.