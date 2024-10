Ombuds izvērtējis LTV "Kultūršoka" vēstuli režisoram Hermanim

Tāpat ombuds uzsver, ka vēstules saturs nerada citu cilvēku tiesību, demokrātiskās valsts iekārtas, sabiedrības drošības, labklājības vai tikumības tiesību apdraudējumu, tas atspoguļo vēstules autoru viedokli, ka ir nepieciešams uzklausīt un veidot dialogu arī ar to sabiedrības grupu, kura savstarpējā saziņā lieto krievu valodu. Līdz ar to ombuds neatzīst šo apzīmējumu šajā kontekstā par antikonstitucionālu apgalvojumu. Ja iesniedzējam ir pretējs uzskats, tad ar to ir nepieciešams vērsties atbildīgajās tiesībsargājošās iestādēs, pauž Apsalons.