Igaunijas vēstniecības darbiniece pētnieciskajā darbā pauž Kremļa propagandu un zaudē darbu

Saranceva 7.martā iesniedza savu pētniecisko darbu universitātē, un universitāte to apstiprināja 28.maijā. Raksts ar nosaukumu "Nacionālisma pieaugums Ukrainā: Eriha Fromma psihoanalītiskā pieeja" tika publicēts akadēmiskajā žurnālā "Journal of Crises and Political Research", kas tiek izdots reizi divos gados.