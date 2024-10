No cietuma atbrīvotā Džipsija Rouza stāsta par sajūtām, redzot filmu par savu dzīvi

Džipsija Rouza Blanšārda gadiem izlikās par invalīdi, pakļaujoties mātes vardarbīgajai kontrolei. Kad viņai bija 23 gadi, Džipsija kopā ar savu draugu Nikolasu Guddžonu noslepkavoja māti, izmisuma pilnā mēģinājumā izrauties no apspiestības. Tas kļuva par vienu no 2015. gada šokējošākajiem kriminālajiem notikumiem, kur pamatā tika uzņemta mākslas filma "The Act" ("Izlikšanās").